Deepika Padukone in Oscar 2023: ऑस्कर में इस साल दीपिका पादुकोण की एंट्री

Deepika Padukone in Oscar 2023 news: ऑस्कर 2023 भारत के लिए कई सारे खुशियों के पल लेकर आया है. इस साल साउथ की ब्लकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' का 'नाटू नाटू' गीत ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है और इसके अलावा भारत से दो डॉक्युमेंट्री- 'ऑल डैट ब्रीथ्स' और 'द एलिफेंट विस्पर्स' भी नॉमिनेटेड हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की भी ऑस्कर 2023 में एंट्री हो गई है.

दरअसल दीपिका पादुकोण 13 मार्च 2023 को अमेरिका में होने वाले 95वें ऑस्कर्स अवॉर्ड सेरेमनी की प्रेजेंटर बनेंगी. इस बात की जानकारी खुद दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है.

Deepika Padukone news: विदेशों में बज रहा दीपिका पादुकोण का डंका

आपको बता दें कि अब दीपिका पादुकोण का जलवा देश के साथ-साथ विदेशों में भी नजर आने लगा है। कांस और अन्य फिल्म फेस्टिवल्स में धमाका करने के बाद अब दीपिका पादुकोण ऑस्कर में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं. जी हां, दीपिका पादुकोण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह 95वें ऑस्कर में प्रजेंटर की भूमिका अदा करेंगी.

साथ ही वह एक्ट्रेस एरियाना डेबोस के साथ होस्ट भी करेंगी और वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दीपिका पादुकोण दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो पुरस्कार प्रदान करने वालों में से होंगी. दीपिका पादुकोण के अलावा प्रजेंटर के तौर पर हॉलीवुड की अन्य हस्तियां भी नजर आएंगी.

इसके साथ ही एमिली ब्लंट, सैमुअल एल जैक्सन, ड्वेन जॉनसन, माइकल बी जॉर्डन, जेनेल मोने, जो सलदाना, जेनिफर कोनेली, रिज अहमद, मेलिसा मैककार्थी जैसे कुछ अन्य लोग भी इस शाम का हिस्सा बनेंगे।

