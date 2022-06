Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी, Reels बनाने में हुआ ये बड़ा बदलाव

चंडीगढ़- टिकटॉक को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम पिछले साल अपना रील फीचर लेकर आया था. इस फीचर के आने के बाद काफी लोग शौक से इंस्टा में रील बनाने लग गए थे. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम रील फीचर ने काफी लोकप्रियता हासिल की.

मेटा-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए फीचर में नए-नए ऐड करता रहता है. इंस्टाग्राम ने अब रील की अवधि 60 सेकंड से बढ़ाकर 90 सेकंड कर दी है. कंपनी का दावा है कि यह फीचर क्रिएटर्स को अपने दर्शकों के साथ अधिक जुड़ने में मदद करेगा.

Upgrading Reels

Starting today, you’ll be able to:

✅ Add polls, quizzes and emoji sliders like in Stories

✅ Create Reels using existing templates

✅ Make Reels up to 90 secondshttps://t.co/BR902jC9g6 pic.twitter.com/oHF52g2IUo

— Instagram (@instagram) June 2, 2022