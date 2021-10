मंत्री Nawab Malik ने शेयर किया निकाहनामा तो Sameer Wankhede बोले-निकाह किया पर मां की खुशी के लिए

नई दिल्ली : क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेजने वाले एनसीबी (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के सोशल मीडिया पर जंग तेज हो गई है. हाल ही में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुसलमान बताते हुए उन पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया था, इसके बाद समीर की पत्नी, बहन और पिता ने सोशल मीडिया और मीडियकर्मियों के सामने एनसीबी (NCB) अधिकारी का बचाव किया था.

इस पर आज नवाब मलिक ने एक निकाहनामा ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है.

This is the 'Nikah Nama' of the first marriage of

'Sameer Dawood Wankhede' with Dr. Shabana Quraishi pic.twitter.com/n72SxHyGxe — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 27, 2021