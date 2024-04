Rashmika Mandanna: 'पुष्पा 2' और 'द गर्लफ्रेंड' से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक जारी

Rashmika Mandanna:अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की आगामी तेलुगु फिल्मों, पुष्पा 2: द रूल और द गर्लफ्रेंड के निर्माताओं ने उनके 28वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को फिल्मों से उनकी पहली छवि का अनावरण किया है. अल्लू अर्जुन के नेतृत्व वाली पुष्पा सीक्वल के पहले लुक में रश्मिका को आभूषणों से सजी एक साड़ी में दिखाया गया है, क्योंकि वह पहले भाग में श्रीवल्ली की भूमिका को दोहरा रही है. माइथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित फिल्म का टीज़र 8 अप्रैल को जारी किया जाएगा.

सुकुमार द्वारा निर्देशित और फहद फासिल अभिनीत, पुष्पा 2: द रूल 15 अगस्त, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

इस बीच, द गर्लफ्रेंड ची ला सो निर्देशक राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित फिल्म है. पहले जारी किए गए शीर्षक घोषणा वीडियो में एक जहरीले रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती एक गहन फिल्म का संकेत दिया गया था.

इससे पहले फिल्म के निर्माताओं ने रश्मिका के जन्मदिन पर फिल्म का एक टीज़र जारी करने की योजना बनाई थी. एक्स पर राहुल ने लिखा, “हालांकि, हम भव्य आयोजन करना चाहते हैं और कार्यक्रम को बहुत खास बनाना चाहते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने टीज़र लॉन्च को इस महीने की अगली तारीख के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है. रश्मिका और उनके प्रशंसकों के साथ एक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है. देश भर में उनके प्रशंसकों के लिए, हम भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं.''

Her eyes smile before she does. And they speak the words that she won’t. Here’s introducing #TheGirlfriend

Wish you a very very happy birthday and your best year yet @iamRashmika Can’t wait for everyone to see what you’ve done in and as #TheGirlfriend Wishing you as… pic.twitter.com/1vu0zwQJH7

— Rahul Ravindran (@23_rahulr) April 5, 2024