Republic Day Parade Rehearsal : हेलेन पर फिल्माए इस गाने की धुन पर नाचे नौसेना के जवान, Video Viral

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली के विजय चौक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई भारतीय जवानों की तारीफ कर रहा है. इस वीडियो में भारतीय नौसेना के जवान बैंड के साथ गुजरे जमाने की जानी-मानी एक्ट्रेस हेलेन पर फिल्माए एक गाने पर रिहर्सल करते दिखाई दे रहे हैं.

भारत सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- क्या दृश्य है! यह वीडियो निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देगा क्या आप हमारे साथ भव्य 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए तैयार हैं?

What a sight! This video will definitely give you goosebumps! Are you ready to witness the grand 73rd Republic Day celebrations with us? Register now and book you e-Seat today! https://t.co/kJFkcXoR2K @DefenceMinIndia @AmritMahotsav pic.twitter.com/3WZG30DWQ0

दरअसल वीडियो में अपनी राइफलों के साथ नौसेना के जवान 1971 में रिलीज हुई फिल्म कारवां के एक फेमस सॉन्ग पिया तू अब तो आजा की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये गाना आरडी बर्मन और आशा भोसले ने गाया था और एक्ट्रेस हेलेन पर फिल्माया गया था.

2.25 मिनट लंबे इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रीट्वीट किया. उन्होंने लिखा- सशस्त्र बल स्प्रिंग्स की तरह होते हैं, जिन्हें अक्सर कार्रवाई के लिए क्वाइल किया जाता है, लेकिन सबसे प्रभावी होने के लिए कई बार उन पर दबाव हटाने की भी जरूरत होती है. हमारा मनोरंजन करते हुए भी इन बहादुरों को मस्ती करते देखना कितना अच्छा है और एक बोनस यह है कि यह मेरी जवानी के दिनों का एक रेट्रो गीत है.

Armed forces are like springs that are most often coiled for action. But they also need to decompress at times in order to be most effective. What a high to see these bravehearts have fun even while entertaining us! And a bonus is that it’s a retro song from my youth.. pic.twitter.com/8mR1vf5hHq

