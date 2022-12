Jubin Nautiyal accident: ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੰਗਰ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ

Singer Jubin Nautiyal Accident: ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਪਲੇਅਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ (Singer Jubin Nautiyal) ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗਾਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਨੇ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ (Singer Jubin Nautiyal) ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ' ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯੋਹਾਨੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਨੌਟਿਆਲ ਅਤੇ ਯੋਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

Singer Jubin Nautiyal broke his elbow, cracked his ribs & hurt his head after he fell from a building staircase in the early hours of today morning. He was recently rushed to a hospital in Mumbai.He will undergo an operation for his right arm: Jubin Nautiyal's PR team

