ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ; ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ

Sonu Nigam Attacked News: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੇਂਬੂਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ (Sonu Nigam Attacked) ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (Sonu Nigam Attacked) ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

#Breaking

Singer Sonu Nigam who raised his voice about Azan Loudspeakers attacked by Janab Uddhav Thackeray MLA Prakash Phaterpekar and his goons in music event at Chembur. Sonu has been taken to the hospital nearby. pic.twitter.com/32eIPQtdyM

— Sameet Thakkar (@thakkar_sameet) February 20, 2023