Bhagwani Devi: 94 साल की उम्र में भगवानी देवी ने देश का नाम किया ऊंचा, 3 पदक किए अपने नाम

नई दिल्ली: अगर आपके अंदर भी कुछ करने की इच्छा है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर है. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योकि देश की 94 वर्षीय महिला एथलीट भगवानी देवी डागर (Bhagwani Devi Daga) ने इस कथन को सही साबित किया है. जी, हां बीते 29 जून से 10 जुलाई के बीच वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैपिंयनशिप 2022 ( World Masters Athletics Championship 2022) का टूर्नामेंट फिनलैंड स्थित टेंपर में आयोजित किया गया था. जहां भारत की भगवानी देवी ने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है और विदेश में अपना डंका बजाया है.

जिंदगी के जिस उम्र में जब लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं. उस उम्र में हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी ने देश को गोल्ड और दो ब्रॉन्ज जीतकर दिए हैं. जीत के बाद भारत लौटी भगवानी देवी ने कहा कि, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दूसरे देश में पदक जीतकर लाई हूं. अपने देश का नाम आगे भी और नाम रोशन करुंगी.

आपको बता दें, भगवानी ने फिनलैंड के टेम्पर में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में केवल 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया. साथ ही उन्होंने शॉटपुट यानी की गोला फेंक में अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया है. जिसकी फोटो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशयल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी की है.

WATCH Delhi | 94-year-old Bhagwani Devi Dagar celebrates her feat of winning gold and 2 bronze for India at the World Masters Athletics championships 2022 in Finland.

Visuals from Delhi airport. pic.twitter.com/FHtjV4vTDn

— ANI (ANI) July 12, 2022