Cloudburst in Himachal: चंबा में बादल फटने से मची तबाही, 1 युवक की मौत, कई रास्ते बंद

Cloudburst in Himachal: देश में बरसात ने दस्तक दे दी है. जहां एक तरऱ कुछ लोग बारिश होने से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है. हिमाचल के कई जिलो में भारी बारिश होने के कारण से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. इस बीच रविवार को चंबा के सरोग गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. भूस्खलन से दीवार ढह गई है. वहीं, मलबे के नीचे दबने से 15 साल के एक युवक की मौत भी हो गई है.

WATCH | Cloud burst in Khandwa in Chamba of Himachal Pradesh, several roads, bridges closed pic.twitter.com/jkHkSA9cgH

— ANI (ANI) August 8, 2022