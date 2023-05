CSK vs LSG Dream 11: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दो पावरफुल टीमें आमने-सामने, जानें बेस्ट फैंटसी टीम

CSK vs LSG Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. वहीं अब पूरे जोश के साथ सभी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी कर रही है. वहीं, अब लीग में 3 मई यानी आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स (Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings) के बीच मैच खेला जाएगा. बता दें, लखनऊ प्वाइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर चल रही है. टीम ने 9 में से 5 मैच जीते हैं. वहीं सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स 9 में से 5 मैच जीतकर चैथे स्थान में है. आज के इस खबर में हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स ड्रीम11 टीम (CSK vs LSG Dream11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

जानकारी के लिए, बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (LSG vs RCB) के खिलाफ मुकाबले के दौरान केएल राहुल के साथ बड़ा हादसा हो गया. आरसीबी के पारी के दूसरे ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने कवर ड्राइव खेला. केएल राहुल गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन बाउंड्री लाइन से कुछ पहले ही वह लड़खड़ाए और भागते-भागते गिर पड़े. ऐसे में आईपीएल में इसबार वो आगे कोई खेल में नजर नहीं आएंगे.

LSG vs CSK LIVE Streaming: प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ और चेन्नई में आज कांटे की टक्कर, जानें कैसे देखें लाइव मैच

IPl 45th Match -

CSK vs LSG

Toss - 3 PM

Venue - Ekana Cricket Stadium, lucknow

Date - Wednessday, May 02, 2023

Time - 3:30 PM

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (CSK vs LSG Dream11 Prediction)-

कप्तान- डिवोन कोनवे (Devon Canway)

उप-कप्तान- रवींद्र जडेजा

विकेट कीपर- डिवोन कोनवे (Devon Conway)

बैटर- रितुरात गायकवाड़ (RD Gaikwad), अजिंक्या रहाणे (Ajinkya Rahane)

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), कायले मेयर्स (Kayle Mayers), कृष्णअप्पा गौथम (Krishnappa Gawtham).

बॉलर- तुषार पांडे (Tushar Pande), मथीशा पथीराना (Matheesha Pathirana), रवी बिश्नोई (Ravi Bishnoi), अमित मिश्रा (Amit Mishra), नवीन-उल-हक़ (Naveen-Ul-Haq)

पिच रिपोर्ट (CSK vs LSG Pitch Report)

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आज का मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो रहा है. पिछले पांच मैचों की बात करें, तो पहले बैटिंग करने वाली टीम तीन मैच जीती है. वहीं, पिछले 2 लो स्कोरिंग रहे हैं. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले बैटिंग करने वाले अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (CSK vs LSG Playing 11)

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (Lucknow Super Giants Playing 11)

केएल राहुल (c), काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन (wk), मार्कस स्टोइनिस, क्रुनाल पांड्या, आयुष बडोनी, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, आवेश खान/अमित मिश्रा और यश ठाकुर.

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (Chennai Super Kings Playing 11)

एमएस धोनी (c&wk), डेवन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, महेश ठीकशाना, मथीशा पथिराना, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह.

(For more news apart from LSG vs CSK live match and IPL 2023, stay tuned to Zee Phh)