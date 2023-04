DC vs GT Dream11 Prediction: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज, जानें टीम और पिच डिटेल

DC vs GT Dream 11 Prediction: आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (Delhi Capitals vs Gujarat Titans) के बीच मैच खेला जाएगा. ऐसे में हम आपको इनका ड्रीम11 टीम (DC vs GT Dream11 Team) और पिच रिपोर्ट बताने वाले हैं