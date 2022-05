Eid 2022: देश के कई राज्यों में चांद का हुआ दीदार, कल धूमधाम से मनाया जाएगा ईद का त्योहार

Eid Ul Fitr 2022: 'देखो चांद आया, चांद नजर आया'. जी हां, चांद नजर आ गया है. रमजान का महीना खत्म होने के बाद देशभर में धूमधाम से ईद-उल-फित्र मनाई जा रही है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश में मंगलवार को धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाएगा. सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया. देश के कई हिस्सों में चांद निकल गया है.

एक महीने रखते हैं रोजा

इस्लामिक कैलैंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के बाद शव्वाल महीने में पड़ने वाला ईद-उल-फितर का त्योहार बेहद ही खास होता है. मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे एक महीने रोजा रखते हैं और फिर ईद का चांद देखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं. दुनियाभर के कई देशों में इस त्योहार को बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है.

Moon sighted, #EidUlFitr to be celebrated tomorrow, May 3.

