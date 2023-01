Himachal Pradesh Class 10th-12th Board Exam Date Sheet 2023: हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा का टाइमटेबल जारी

Himachal Pradesh HPBOSE Class 10th and 12th Board exam Date Sheet 2023: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन (HPBOSE) ने टर्म-2 परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. इसमें बोर्ड ने 10वीं, 12वीं और क्लास 8 की वार्षिक परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी कर दी है. ऐसे में स्टूडेंट्स डेट देखने के लिए बोर्ड की ऑफियशियल वेबसाइट पर (https://hpbose.org/DateSheet.aspx) विजिट कर सकते हैं. साथ ही टाइम टेबल डाउनलोड भी कर सकते हैं.

बता दें, कि ये संभावित डेटशीट है. हो सकता है कि बोर्ड आने वाले दिनों में एग्जाम की डेट को चेंज कर दे. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने ये संभावित टाइमटेबल रेगुलर छात्रों के साथ-साथ एसओएस (SOS) छात्रों के लिए जारी किया है.

Himachal Pradesh HPBOSE Class 12 Board exam Date Sheet 2023

इसके साथ ही बोर्ड की कक्षा 12वीं की टर्म-2 वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू होगी, जो 31 मार्च को खत्म होगी. यह परीक्षा दोपहर 1:45 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी.

देखें टाइमटेबल- https://hpbose.org/Admin/Upload/Dt.Sheet.XII.04.01.2023.pdf

Himachal Pradesh HPBOSE Class 10 Board exam Date Sheet 2023

हिमाचल बोर्ड की कक्षा 10वीं की टर्म-2 परीक्षा 11 मार्च से शुरू होंगी और 31 मार्च शुक्रवार को खत्म होगी. यह परीक्षा सुबह 8:45 बजे शुरू होगी जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी.

देखें टाइमटेबल- https://hpbose.org/Admin/Upload/Dt.Sheet.X.04.01.2023.pdf

Himachal Pradesh HPBOSE Class 8th Exam Date Sheet 2023

वहीं, हिमाचल बोर्ड की कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा 11 मार्च से शनिवार से शुरू होंगी, जो 24 मार्च शुक्रवार को खत्म होंगी. यह परीक्षा दोपहर 1:45 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी.

देखें टाइमटेबल- https://hpbose.org/Admin/Upload/Dt.Sheet.VIII.04.01.2023.pdf

