Himachal Snowfall: हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, दिसंबर जैसी पड़ रही ठंड

संदीप सिंह/मनाली: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है. जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री कम चल रहे हैं, जिससे मई के महीने में भी लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का सामना करना पड़ रहा है. वही ऊंचाई वाले इलाकों लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िला में ताजा बर्फबारी से जन जीवन प्रभावित हुआ है.

Landslide: खराब मौसम बना कुल्लू में मुसीबत, लैंडस्लाइड के कारण 20 मकानों की बढ़ी मुसीबत

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 7 मई तक प्रदेश भर में इसी तरह से बारिश व ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा. आज के दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. वहीं, आने वाले दो-तीन दिन लोगों को विजिबिलिटी में भी दिक्कत आएगी क्योंकि धुंध बढ़ने का भी मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है.

