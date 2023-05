Landslide: खराब मौसम बना कुल्लू में मुसीबत, लैंडस्लाइड के कारण 20 मकानों की बढ़ी मुसीबत

Landslide in kullu: हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. प्रदेश के कुल्लू की इनर अखाड़ा बाजार की मठ कॉलोनी में भूस्खलन से 20 मकानों को खतरा पैदा हो गया है. जिसके बाद से आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं. लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भूस्खलन को रोका जाए.

आपको बता दें, 9 मार्च 2015 को हुए भूस्खलन के बाद एक फिर से अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. अखाड़ा बाजार की मठ कॉलोनी के लोगों से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अब भूस्खलन फिर से शुरू हो गया है. बगीचे में भारी मलबा आ चुका है. जिससे मकान को भी खतरा हो गया है. अगर भूस्खलन बढ़ गया तो आखाड़ा बाजार के 20 से अधिक मकान इसकी चपेट में आ सकते हैं.

लोगों ने कहा कि नगर परिषद की सुरक्षा दीवार भी तहस-नहस हो गई है और स्कूली मार्ग होने के कारण छात्र-छात्राएं भी परेशानी में हैं. नगर परिषद कुल्लू ने निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की है जिस कारण रिसाव के कारण पहाड़ भी अंदर से खोखले हो गए हैं. वहीं लैंडस्लाइड के कारण कई सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं. जिस कारण यातायात व्यवस्था भी ठप पड़ गई है.

