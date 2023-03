अपने डाइट में इन चीजों को करें शामिल, दांत रहेंगे मजबूत और स्वस्थ

How to Keep Teeth Strong and Healthy: दांतों हमारे शरीर का एक खास हिस्सा है. इसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि खाने के लिए दांतों का बेहद जरूरी है. अधिकांश लोग यह मानते हैं कि दांत जीवन भर साथ नहीं निभाते और बुढ़ापे में इनका निकल जाना स्वाभाविक है, लेकिन आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि उचित देखभाल और खान-पान के द्वारा आप अपने दांतों को जीवन भर स्वस्थ रखा जा सकता है.

आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं. साथ ही आपको क्या खाना चाहिए.

पानी: खूब पानी पीने से भोजन के कण और बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं जो दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं.

डेयरी उत्पाद: पनीर, दूध और दही कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है.

पत्तेदार साग: केल, पालक, और अन्य पत्तेदार साग विटामिन और खनिजों से भरे होते हैं, जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

सेब: सेब में प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जो दांतों को साफ करने में मदद कर सकते हैं और लार के उत्पादन को उत्तेजित कर सकते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है.

गाजर: गाजर कुरकुरे और रेशेदार होते हैं, जो लार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और दांतों को साफ करने में मदद करते हैं.

अजवाइन: गाजर की तरह, अजवाइन भी कुरकुरे और रेशेदार होती है, और दांतों को साफ करने और मसूड़ों की मालिश करने में मदद कर सकती है.

मेवे: बादाम, काजू और अन्य मेवे कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, जो दांतों को मजबूत रखने में मदद करते हैं.

सैल्मन: सैल्मन विटामिन डी और ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो स्वस्थ दांतों और मसूड़ों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम करने और मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

खट्टे फल: संतरा, अंगूर और अन्य खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो मसूड़ों को मजबूत बनाने और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं.

कीवी: कीवी विटामिन सी से भी भरपूर होता है, जो मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है.

स्ट्रॉबेरी: स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड होता है, जो दांतों को प्राकृतिक रूप से सफेद करने में मदद कर सकता है.

क्रैनबेरी: क्रैनबेरी में ऐसे यौगिक होते हैं जो बैक्टीरिया को दांतों से चिपकने और कैविटी पैदा करने से रोकने में मदद कर सकते हैं.

साबुत अनाज: साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो लार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और दांतों को साफ करने में मदद करते हैं.

लहसुन: लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जो मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

प्याज: प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने और दांतों की सड़न को रोकने में मदद कर सकते हैं.

खीरा: खीरा कुरकुरे और रेशेदार होते हैं, जो दांतों को साफ करने और मसूड़ों की मालिश करने में मदद कर सकते हैं.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट में ऐसे यौगिक होते हैं जो दांतों की सड़न से लड़ने और स्वस्थ मसूड़ों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं.

शुगर-फ्री गम: शुगर-फ्री गम चबाने से लार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और दांतों को साफ करने में मदद मिल सकती है.

तरबूज: तरबूज पानी और फाइबर से भरपूर होता है, जो लार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और दांतों को साफ करने में मदद करता है.

