यात्रीगण ध्यान दें! IRCTC के इस पैकेज से करें कम बजट में कश्मीर की वादियों की सैर

IRCTC Kashmir Tour Package: कश्मीर (Kashmir) को देश का स्वर्ग कहा जाता है. भारत के उत्तरी हिस्से में मौजूद कश्मीर को यूं ही नहीं धरती पर स्वर्ग का दर्जा दिया गया है. यहां एक बार जो आ जाता है, वो यहां कि होकर रह जाता है. यहां बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियों में हर कोई खो सा जाता है. यही वजह भी है कि लोग एक बार ही सही, लेकिन कश्मीर जरूर जाना चाहते हैं. खासतौर पर गर्मी के मौसम में लोग यहां घूमने का प्लान करते हैं. ऐसे में अगर आप भी कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रह हैं, तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम बजट में आसानी से कश्मीर का मजा ले सकते हैं.

गर्मी के मौसम में हर कोई किसी ना किसी ठंडी जगह जानें का प्लान करता है. बता दें, इस वक्त दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एमवी, पंजाब जैसे कई राज्यों में पारा 44 के करीब पहुंचा हुआ है. ऐसे में अगर आप कश्मीर जानें का प्लान कर रहे हैं, तो आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) के Paradise On Earth-Kashmir Package टूर के बारे में पता होना चाहिए.

Experience the scenic beauty of Srinagar with charming meadows of Gulmarg, breathtaking glaciers of Sonmarg with IRCTC tour package of 4D/3N starts from ₹26455/- pp*. For details, visit https://t.co/ZIgyy8f6Oj @AmritMahotsav

