Vaishno Devi: वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, अब यात्रा पर्ची से नहीं होंगे मां के दर्शन

Mata Vaishno Devi Yatra Parchi: जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी जा रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर है. कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Mata Vaishno Devi Shrine Board) ने साढ़े तीन दशकों से चले आ रहे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जरूरी यात्रा पर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया है. अब यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आरएफआईडी टैग (RFID Tag) की व्यवस्था शुरू की गई है. इसके अलावा साल के आखिरी तक माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में श्राइन बोर्ड स्काई वॉक (Shrine Board Sky Walk) बनाया जा रहा है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके.

J&K | Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (SMVDSB) has introduced RFID-equipped Yatra access cards for real-time crowd management

This is an important step taken also for security reasons. CCTV coverage also broadened under this to regulate the Yatra: Anshul Garg, CEO, SMVDSB pic.twitter.com/dZA089oq9z

— ANI (ANI) August 30, 2022