MI VS DC Dream 11 Prediction: पहली जीत के आज मैदान में उतरेगी दिल्ली-मुंबई, जानें किसके लिए होगी फाएदेमंद होगी दिल्ली की पिच

MI VS DC Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस (MI VS DC) के बीच खेला जाएगा. इस मैच को लेकर अलग-अलग प्रिडिक्शन्स किए जा रहे हैं. क्यों दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं. दिल्ली हार की हैट्रिक लगा चुकी है. वहीं मुंबई भी 2 बार हार चुकी है. ऐसे में इस मैच को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आज का मैच जीतेगा. इस खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) ड्रीम 11 टीम (MI VS DC Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 16th Match -

MI VS DC

Toss - 7 PM

Venue - Arun Jaitley Stadium, Delhi

Date - Tuesday, April 11, 2023

Time - 7:30 PM



MI VS DC Dream 11 Prediction:

विकेट कीपर- फिल सॉल्ट (Phil Salt)

बैटर- रोहित शर्मा (Rohit Sharma), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), तिलक वर्मा (Tilak Varma), डेविड वॉर्नर (David Warner), रिले रसोव (Rile Rossouw).

ऑलराउंडर- क्रिस ग्रीन (Chris Green), अक्षर पटेल (Axar Patel)

बॉलर- जोफरा आर्कर (Jofra Archer), एनरिक नोर्टजे (Anriq Nortje), केएल यादव (KL Yadav

पिच रिपोर्ट (MI VS DC Pitch Report)

दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज का मैच अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium pitch report) में होगा. ये पिच बैटिंग फ्रैंडली है. ऐसे में स्कोर हाई रहने की काफी उम्मीद है. पहली इनिंग का स्कोर 170 के लगभग जा सकता है. इस मैच में फैंस को काफी मजा आने वाला है.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (DC Playing 11)

डेविड वार्नर (कप्तान), मनीष पांडे, आरआर रोसौव, रोवमैन पॉवेल, अभिषेक पोरेल, ललित यादव, अक्षर पटेल (wk), ए नॉर्टजे, केके अहमद, केएल यादव, मुकेश कुमार

मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11 (MI Playing 11)

रोहित शर्मा (कप्तान), एसए यादव, टिम डेविड, तिलक वर्मा, एच शौकीन, सी ग्रीन, पीयूष चावला, अरशद खान, ईशान किशन (विकेटकीपर), जेपी बेहरेनडॉर्फ, जोफ्रा आर्चर

