मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के निदेशक पद से दिया इस्तीफा, बेटे आकाश अंबानी बने चेयरमैन

Mukesh Ambani: देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) के निदेशक पद से मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने इस्तीफा दे दिया है. मुकेश अंबानी की जगह अब उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी (Akash Ambani) रिलायंस जियो (Reliance Jio) के नए चेयरमैन होंगे. बता दें, रिलायंस की जियो इंफोकॉम ने मंगलवार को शेयर बाजारों को इस बदलाव की जानकारी दी है.

Akash Ambani appointed as chairman of Reliance Jio, Mukesh Ambani resigns as director. pic.twitter.com/xDvtl8WKVh

— ANI (ANI) June 28, 2022