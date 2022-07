Deepika Padukone in Pathaan Movie: पठान (Pathaan Movie) मूवी में शाहरुक खान (Shah Ruk Khan) ने लुक के बाद अब दीपिका पादुकोण (Deepika Padukon First Look in Pathaan) का पहला लुक सामने आया है. यशराज फिल्म ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान का मोशन का पोस्टर जारी कर दिया है. इस पोस्टर में दीपिका बंदूक चलाते हुए दिख रही हैं. बता दें, इस फिल्म में दीपिका के अलावा शाहरुख खान और जॉन अब्राहम भी मुख्य भूमिका में हैं.

अपने पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दीपिका पादुकोण लिखती हैं, कि टाडा! पठान. 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हो रही है. इसके साथ ही इस नए फोटो को किंग खान भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही लिखा है कि उसे मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं है.

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, फिल्म में दीपिका का किरदार बताते हुए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि दीपिका बहुत बड़ी स्टार हैं और पठान में उनकी उपस्थिति हमारी फिल्म को और भी रोमांचक बना रही है. उन्होंने कहा कि मूवी में दीपिका फुल एक्शन करते हुए फैंस को दिखने वाली हैं. दीपिका का दमदार रोल फैंस के होश उड़ा देगा.

बता दें, इससे पहले शाहरुख खान ने अपने लुक का फोटो सोशल मीडिया पर अपने करियर के 30 साल पूरे होने की खुशी पर शेयर किया था. जिसपर एक्टर ने लिखा था कि 30 साल, आपका प्यार और मुस्कान अनंट है. अब पठान की बात करते हैं. आपको बता दें, यह फिल्म 25 जनवरी, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हो रही है.

