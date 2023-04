PBKS vs RCB Dream 11 Prediction: जानिए पंजाब किंग्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर की कैसी होगी प्लेइंग-11

PBKS vs RCB Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 27वां मैच पंजाब किंग्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर (punjab kings vs royal challengers bangalore) के बीच खेला जाना है. बता दें, आज के मुकाबले में भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने होंगे. पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) शानदार फॉर्म में चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फॉफ डुप्लेसी (Faf Du Plessis) और विराट कोहली (Virat Kohli) का बल्ला भी जमकर रन बरसा रहा है.

बता दें, बैंगलोर की टीम अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें 2 जीते और तीन हारे हैं. वहीं पंजाब किंग्स का प्रदर्शन ठीक-ठाक ही रहा. पंजाब ने भी 5 मैच खेले हैं, लेकिन तीन जीते और 2 हारे हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे बैंगलोर (RCB) और पंजाब (PBKS) ड्रीम 11 टीम (PBKS vs RCB Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 27th Match -

PBKS vs RCB

Toss - 3 PM

Venue - IS Bindra Stadium, Mohali

Date - Thursday, April 20, 2023

Time - 3:30 PM



PBKS vs RCB Dream 11 Prediction:

बैटर- शिखर धवन (Shikhar Dhawan), विराट कोहली (Virat Kohli), फा डु प्लेसिस (Fa Du Plesis)

ऑलराउंडर- सैम करन (Sam Curran), सिकंदर रजा (Sikandar Raza), ग्लेन मैक्सवैल (Glen Maxwekk), डब्ल्यू हसरंगा (W Hasaranga)

विकेट कीपर- जितेश शर्मा (Jitesh Sharma)

बॉलर- अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh), कगीसो रबाड़ा (Kagiso Rabada), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)

कप्तान- फा डु प्लेसिस (Fa Du Plesis)

उप कप्तान- सैम करन (Sam Curran)

पिच रिपोर्ट (PBKS vs RCB Pitch Report)

आज का मैच मोहाली के आईएल बिंद्र स्टेडियम में खेला जाएगा. ये पिच पेसर्स को काफी सपोर्ट करने वाली है. इसके साथ पिच पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है. जिसकी वजह से अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है.

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (PBKS Playing 11)

शिखर धवन/अथर्व तायडे, प्रभसिमरन सिंह, मैट शॉर्ट/लियाम लिविंगस्टोन, सैम कुरेन, हरप्रीत बराड़, कगिसो रबाडा, सिकंदर रजा, शाहरुख खान, जितेश शर्मा (wk), अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर.

रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेइंग 11 (RCB Playing 11)

फाफ डु प्लेसिस (c), विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक (wk), हर्षल पटेल, वैशाख विजयकुमार, शाहबाज़ अहमद, वानिन्दु हसरंगा, वेन पार्नेल और मोहम्मद सिराज.

