KKR vs RCB LIVE Streaming: जानें कब, कहां और कैसे देखें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच

KKR vs RCB LIVE Streaming: आईपीएल 2023 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है. वैसे-वैसे मैच का माहौल काफी शानदार होते जा रहा है. आज आईपीएल का 9वां मैच है. आज कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore) के बीच मैच खेला जाएगा. आज के मैच को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

बता दें, आरसीबी (RCB) ने अभी एक मैच खेला है जिसमें उसने बेहतरीन जीत हासिल की थी. वहीं बात करें केकेआर की तो टीम इससे पहले पंजाब किंग्स के साथ भिड़ी थी. जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में कोलकाता (KKR) जीत की निगाहें लेकर आज मैदान में उतरेगी. वहीं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अपने जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगी. आज के इस खबर जानिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? (KKR vs RCB Match Date)

आईपीएल के 9वें मैच में कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम 6 अप्रैल 2023 को भिड़ेंगी.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मुकाबला कहां खेला जाएगा? (KKR vs RCB Match Venue)

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच टॉस कब होगा? (KKR vs RCB Match Toss Time)

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच शाम 7 बजे टॉस होगा.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच कब शुरू होगा? (KKR vs RCB Match Time)

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच 7.30 बजे से शुरू होगा.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान कौन हैं? (KKR vs RCB Match Captains)

कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान नीतीश राणा तो फाफ डुप्लेसी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी कर रहे हैं.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं? (KKR vs RCB Match Broadcast)

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं?(KKR vs RCB Live Streaming)

कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप मोबाइल पर जियो सिनेमा एप के जरिए देख सकते हैं.

