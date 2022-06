Sidhu Moosewala Case: इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

Sidhu Moosewala Case: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala Death Case) हत्या मामले में गुरुवार को इंटरपोल ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. बता दें, गोल्डी बराड़ ने ही सिद्धू मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी ली है. आपको बता दें, सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ साल 2017 में कनाडा गया था. वह बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव सदस्य है.

बता दें, सीबीआई को सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी करने का अनुरोध पंजाब पुलिस से 30 मई 2022 को मिला था. जिसके लिए पंजाब पुलिस ने मेल भेजी थी. इसमें 19 मई 2022 के पत्र की एक प्रति संलग्न थी. पंजाब पुलिस ने अपने पत्र में गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध साल 2020 और 2021 के दो मामले में किया था. यह दोनों मामले फरीदकोट जिले में दर्ज किए गए थें.

इसके बाद सीबीआई ने 2 जून को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध इंटरपोल को भेजा था. अब इसपर इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ यह नोटिस जारी किया है.

आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022, रविवार को पंजाब के मानसा जिले में कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह महज 27 साल के थे. साथ ही कांग्रेस के युवा नेता भी थे. यह घटना पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन हुई थी. जिसके बाद से पूरे पंजाब में इस घटना को लेकर रोष है.

क्या है ये रेड कॉर्नर नोटिस

रेड कॉर्नर नोटिस (Red Alert Notice) विदेश भागे व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है. रेड कॉर्नर नोटिस उस शख्स को ढूंढने या फिर उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो.

