Vande Bharat: रेल यात्री के लिए खुशखबरी, अब चंडीगढ़ से दिल्ली सफर करना हुआ आसान

Vande Bharat: ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है. इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Raiway Minister) ने ट्वीट कर दी है. बता दें, शुक्रवार को वंदे भारत (Vande Bharat Expressway) का ट्रायल किया गया.

Oscillation trial at 90Kmph of VandeBharat Train - between New Morinda - Sanehwal. pic.twitter.com/V1Jyw8KSJB

