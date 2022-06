Weather Update:15 जून तक गर्मी से होगा हाल-बेहाल! मानसून को लेकर आई अच्छी खबर...

चंडीगढ़- इन दिनों देश के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू ने भी हाल बेहाल किया है. वहीं, कई राज्यों में मौसम सुहाना है और वहां मानसून की आहट है.

इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अच्छी खबर दी है. दिल्ली, यूपी सहित भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के राज्यों को इन दिनों मानसून का बेसब्री से इंतजार है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूर्व गोवा, कोंकण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है.

Advancement of Southwest Monsoon:

Southwest Monsoon has further advanced into remaining parts of central Arabian Sea, most parts of Konkan (including Mumbai), some parts of Madhya Maharashtra, some more parts of Karnataka today, the 11th June, 2022. pic.twitter.com/bWE6pzq8rH

