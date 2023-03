WPL 2023: विमेंस प्रीमियर लीग में महिलाओं की एंट्री फ्री, जानें कैसे ऑनलाइन टिकट होंगे बुक

Womens Premier League 2023: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पहले सीजन का आगाज होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है. जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. बता दें इस सीजन का आगाज 4 मार्च को होगा, वहीं महिला खिलाड़ियों के लिए यह काफी बड़ा मंच माना जा रहा है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इन सब के साथ महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. बीसीसीआई की तरफ से मैच में महिलाओं की फ्री एंट्री कर दी गई है.

WPL 2023 टिकटों की कीमत क्या है?

मुंबई में होने वाले सभी 20 मैचों के लिए WPL 2023 का टिकट महज 100 रुपये से शुरू होता है.

WPL 2023 टिकट ऑनलाइन बुक करने की प्रक्रिया (Step by Step process to book WPL 2023 Tickets Online)

BookMyShow ऐप पर टिकट कैसे बुक करें, इसकी Step by Step प्रक्रिया

Step 1 - BookMyShow वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं BookMyShow पर IPL टिकट बुक करने के लिए पहला कदम उनकी आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाना है. आप इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस पर BookMyShow वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप मोबाइल ऐप का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आप इसे ऐप स्टोर या Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

Step 2 - इसके बाद आप उस शहर का चयन करें जहां मैच आयोजित किया जा रहा है. आप पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित 'शहर' ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं.

Step 3 - वहीं अब उस मैच का चयन करें जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं. शहर का चयन करने के बाद, आपको BookMyShow पर आईपीएल पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा. यहां आपको उस शहर में होने वाले सभी मैचों की सूची दिखाई देगी. उस मैच का चयन करें जिसे आप उसके बगल में स्थित 'अभी बुक करें' बटन पर क्लिक करके भाग लेना चाहते हैं.

Step 4 - अब आप सीटिंग कैटेगरी और टिकट की मात्रा चुनें मैच चुनने के बाद, आपको सीटिंग लेआउट पेज पर ले जाया जाएगा. यहां, आप बैठने की श्रेणी चुन सकते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं. उपलब्ध विभिन्न बैठने की श्रेणियां स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएंगी. आप मात्रा के बगल में '+' या '-' बटन पर क्लिक करके बुक किए जाने वाले टिकटों की संख्या का चयन कर सकते हैं.

Step 5 - अपने ऑर्डर की समीक्षा करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें. बैठने की श्रेणी और टिकटों की मात्रा का चयन करने के बाद, अपने ऑर्डर की समीक्षा करें और 'प्रोसीड टू बुक' बटन पर क्लिक करें. आपको 'समीक्षा आदेश' पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको अपना विवरण जैसे नाम, ईमेल पता, फोन नंबर आदि दर्ज करना होगा. सही विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करें क्योंकि इसका उपयोग टिकट की पुष्टि और संचार के लिए किया जाएगा.

Step 6 - अपना विवरण दर्ज करने के बाद, आपको भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा. आप किसी भी उपलब्ध भुगतान विकल्प जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-वॉलेट का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं. भुगतान करने से पहले भुगतान विवरण सत्यापित करना सुनिश्चित करें.

Step 7- आपको अपने पंजीकृत ईमेल पते और फोन नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा. आप मैच के दिन टिकट काउंटर पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाकर अपना टिकट ले सकते हैं. आप चाहे तो BookMyShow वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी ई-टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

WPL 2023 सीज़न कब शुरू होगा?

डब्ल्यूपीएल 2023 सीजन शनिवार 4 मार्च से शुरू होगा.

WPL 2023 सीज़न में कौन सी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी?

WPL 2023 सीज़न में पांच टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी - गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स.

WPL 2023 सीज़न के शुरुआती मैच में कौन खेलेगा?

गुजरात जायंट्स नवी मुंबई में डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में डब्ल्यूपीएल 2023 की उद्घाटन प्रतियोगिता में मुंबई इंडियंस की मेजबानी करेगा.

WPL सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?

WPL 2023 सीज़न में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 3.4 करोड़ रुपये की कीमत मिली है.

डब्ल्यूपीएल 2023 सीजन कहां खेला जाएगा?

डब्ल्यूपीएल 2023 सीजन मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम और नवी मुंबई में डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा.

WPL 2023 मैच का प्रति मैच मूल्यांकन क्या है?

एक WPL 2023 सीज़न मैच का मूल्य प्रत्येक 7 करोड़ रुपये से अधिक है.

WPL 2023 सीज़न का प्रसारण कहाँ होगा?

डब्ल्यूपीएल 2023 सीजन स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.

WPL 2023 सीज़न की लाइव स्ट्रीमिंग कहां हो सकती है?

WPL 2023 सीज़न को Jio Cinema ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.

