Consular camps in Canada: 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ', ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

India cancels Consular camps in Canada: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

India cancels Consular camps in Canada

UPDATE ON CONSULAR CAMPS:

Due to continued inability conveyed by security agencies to provide minimum security against heightened threats, Consulate has had to cancel some more consular camps. Most of them were not at any places of worship, including one at a Police facility.… pic.twitter.com/a3c9gQMaBd

— IndiainToronto (@IndiainToronto) November 21, 2024