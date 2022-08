ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 35.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Rural Development Minister Kuldeep Singh Dhaliwal & Union MoS Panchayati Raj @KapilPatil_ inaugurated a two-day National Workshop on Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs) in Panchayats through Thematic Approaches on Village with Self-Sufficient Infrastructure. pic.twitter.com/W9PKL8OmSd

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 22, 2022