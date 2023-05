Parkash Singh Badal Antim Ardas: प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास के लिए पहुंचे अमित शाह!

Amit Shah in Punjab for Parkash Singh Badal Antim Ardas: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के लिए आज यानी गुरुवार को अंतिम अरदास आयोजित की गई. पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम अरदास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और बादल परिवार के साथ मुलाकात कर दुःख साझा किया.

इस दौरान अमित शाह के साथ गजेंद्र सिंह शिखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे. खबरें यह भी थी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री नितीश गडकरी भी प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास के लिए पहुंच सकते हैं. हालांकि इस स्टोरी को फौइल करते समय तक वह नहीं दिखाई दिए.

बता दें कि प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में हुआ था और आज उनकी अंतिम अरदास आयोजित की गई है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके पैतृक गांव बादल पहुंचे है और प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए.

गौरतलब है कि प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास के लिए बादल गांव स्थित माता जसवंत कौर मेमोरियल स्कूल में पंडाल लगाया गया जहां पर हजारों की संख्या में लोग इक्क्ठे हुए.

75 साल के राजनीतिक सफर में प्रकाश सिंह बादल पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और सियासत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया. इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में भी हजारों की संख्या में लोग बादल गांव पहुंचे और इस वजह से जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग के लिए 60 एकड़ जमीन का चयन किया गया.

