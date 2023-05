Amritsar Blast news today: अमृतसर में एक और धमाका! गोल्डन टेंपल के पास हुआ ब्लास्ट, जानिए पूरा मामला

Amritsar Second Bomb Blast Near Golden Temple news today 2023 in Hindi: पंजाब के अमृतसर से सोमवार को दिल दहला देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है कि गोल्डन टेंपल (श्री हरमंदिर साहिब) के पास विरासती मार्ग पर एक और धमाका हुआ.

बता दें कि 32 घंटों के बाद अमृतसर में गोल्डन टेंपल (श्री हरमंदिर साहिब) के पास दोबारा से धमाका हुआ है. गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि यह ब्लास्ट भी उसी जगह हुआ है जहां शनिवार देर रात ऐसी ही घटना घटी थी. हालांकि अभी तक पुलिस इन ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं लगा पाई है. इस मामले में पुलिस द्वारा भी यह खबर लिखे जाने तक कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

बताया जा रहा है कि जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली तो पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह, डिटेक्टिव DCP और ACP गुरिंदरपाल सिंह नागरा के साथ मौके पर पहुंचे. जैसे ही यह ब्लास्ट की घटना घटी तो अमृतसर पुलिस का बम रोधक दस्ता और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके की जांच पड़ताल की.

शनिवार के धमाके से दहला अमृतसर!

बता दें कि शनिवार देर रात करीब 12 बजे हेरिटेज स्ट्रीट पर हुए धमाके से सारागढ़ी पार्किंग में खिड़कियां टूटने से 5 से 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे. ऐसे में डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल ने बताया था कि फोरेंसिक टीम को स्पॉट से कुछ 3-4 संदिग्ध पीस मिले हैं जिसे जांच के लिए भेजा गया है.

