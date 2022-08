ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

IOCL ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33.23 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ’ਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL) ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

New & Renewable Energy Sources Minister @AroraAmanSunam informed that Asia's largest Compressed Biogas (CBG) plant has been commissioned in Sangrur. The Plant with a total capacity of 33.23 ton CBG per day has been operationalized at village Bhuttal Kalan (Sangrur) in April, 2022 pic.twitter.com/HwMLCEXg3i

