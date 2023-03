Sidhu Moosewala News : 19 मार्च को होगी सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी, पिता ने लोगों से की यह अपील

Balkaur Singh's appeal ahead of Sidhu Moosewala's death anniversary news: मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी 19 मार्च को होने जा रही है और इसी को देखते हुए सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने लोगों को भोग में शामिल होने की अपील की है.

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लोगों से अपील की कि सिद्धू के चाहने वाले भोग में शामिल हों। उन्होंने कहा कि "मैं शुभदीप सिंह की पुण्यतिथि के संबंध में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सभी भाइयों और बहनों, युवाओं, भी शुभदीप को प्यार करते हैं, मैं आपसे भोग में पहुंचने का आग्रह करता हूं।"

उन्होंने यह भी कहा कि "हमारा कार्यक्रम 19 मार्च, रविवार को होगा। मैं सभी वीरों से समय पर पहुंचने की अपील करता हूं ताकि हम सुचारू रूप से आयोजन कर सकें, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।"

बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल 29 मई को मानसा के गांव जवाहरके में हुआ था जब कुछ बदमाशों ने सिद्धू पर दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी.

हाल ही में सिद्धू के पिता ने यह भी ऐलान किया था कि वह सिद्धू की गोलियों से छलनी थार को पूरे पंजाब में घुमाएंगे। इस बीच, यह भी बताना जरूरी है कि सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करने वाले हैं। गौरतलब है कि सिद्धू के माता-पिता ने पंजाब बजट सत्र 2023 के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर धरना दिया था और इस दौरान मंत्री कुलदीप धालीवाल ने परिवार को आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी.

