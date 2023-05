बरनाला के गांव में दोहरे कत्ल का मामला: 'रिलेशन में चल रहे' लड़का-लड़की का हुआ क़त्ल!

Barnala's Double Murder Case, Punjab Latest News in Hindi: पंजाब के बरनाला जिले से एक खबर सामने आ रही है जहां ठीकरीवाला गांव में सनसनी घटना के तहत दोहरे कत्ल का मामला सामने आ रहा है. यहां एक व्यक्ति की लाश गांव के एक घर के बाहर नाली में पड़ी मिली जिसके सर पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया था. इसके साथ ही एक लड़की की लाश उसी घर के अंदर से पाई गई.

मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मृतकों में लड़की की उम्र तकरीबन 25 साल और मृतक व्यक्ति की उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन ने मौके पर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डीएसपी बरनाला ने इस घटना पर बात करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, जिसमें गांव ठीकरीवाला के एक घर के बाहर एक व्यक्ति की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई और उसी घर में एक महिला की लाश भी बरामद की गई है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है, और मृतक के भाई के बयानों के आधार पर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

बरनाला डीएसपी सतबीर सिंह ने पूरे मामले पर बात करते हुए बताया कि बीती रात बरनाला के गांव में ठीकरीवाला में दोहरी हत्या का मामला सामने आया है जिसमें शुरुआती जांच में यही पता चला है कि मृतिका मनप्रीत कौर जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल और मृतक गुरदीप सिंह उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है.

बताया जा रहा है कि लड़की को गला घोट कर मारा गया है और व्यक्ति के सर पर तेजधार हथियारों से हमला करके उसे मौत के घाट उतारा गया है. जांच में पता चला है कि लड़का-लड़की का काफी लंबे समय से रिलेशन था और बीती रात वह लड़की के घर आया हुआ था. इस दौरान लड़की के पिता ने उन्हें देख लिया जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है. फिलहाल दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बरनाला सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और मृतक के भाई के बयानों के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.

