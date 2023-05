CBSE 10th Topper Success Story 2023: 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, 10 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ 95%

CBSE 10th Topper Success Story 2023: CBSE ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਬਲਾਇੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 15 ਸਾਲਾ ਕਾਫੀ ਨੇ 95.20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਈਰਖਾਲੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।

ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ ਸਨ।

ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਾਫੀ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ।

Chandigarh | 15-year-old Kafi, an acid attack survivor and daughter of a peon, scored 95.2% in her CBSE Class 10 results and became the topper of her school.

"I studied for 5-6 hours every day. My parents and teachers supported me a lot. I want to become an IAS officer and serve… pic.twitter.com/wLmXMpKw48

— ANI (@ANI) May 14, 2023