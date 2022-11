Shraddha Murder Case: ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

Delhi Shraddha Murder Case News: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ 35 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਰੌਲੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 22 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਾਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਫਤਾਬ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਆਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਮਿੰਨੀ ਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਟੁਕੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

