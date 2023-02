DGCA ਨੇ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

DGCA Fine On Air Asia News: DGCA ਨੇ AirAsia 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੇ (DGCA Fine On Air Asia)ਅੱਠ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ (DGCA Fine On Air Asia) ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DGCA imposes financial penalty of Rs 20 lakhs on Air Aisa for violation of applicable DGCA Civil Aviation Requirements, says few mandatory exercises of the pilots of Air Asia not done during Pilot Proficiency Check as per schedule. pic.twitter.com/8Bq5Vxm5fP

— ANI (@ANI) February 11, 2023