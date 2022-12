ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 2.16 ਲੱਖ ਹੜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 3 ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

Embezzlement of MGNREGS Funds: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (Tarn Taran) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਜਸਪਤ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGS) ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Vigilance Bureau registered a case against against lady Sarpanch, two MGNREGA officials & private person for committing embezzlement in MGNREGA funds to the tune of ₹2,16,510. In this case Amandeep Kaur, Sarpanch, gram panchayat Kot Jaspat, district Tarntaran has been arrested.

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 21, 2022