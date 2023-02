ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

FIR Against Rakhi Sawant's Husband Adil Khan Durrani news: 'ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ' ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਸੂਰ ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 417,420, 504 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਸੂਰ ‘ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡੇਜ਼ਰਟ ਲੈਬ ਫੂਡ ਅੱਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਲ ਉਸ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ।

ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ‘ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਟੀਮੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ।

ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

