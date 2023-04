Punjab News: श्री हरमंदिर साहिब में लड़की को घुसने से रोका गया, कहा 'ये पंजाब है, इंडिया नहीं!'

Girl at Punjab's Golden Temple With Indian Flag Viral News: पंजाब के अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब, जहां सबका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है, वहां से एक लड़की के मुंह पर तिरंगा बने होने के कारण उसे वहां माथा टेकने से रोक देने का मामला सामने आया है.

पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में दिखाई गई लकड़ी हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है. लड़की के चेहरे पर राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, जिसे एक पगड़ीधारी शख्स ने न केवल माथा टेकने से रोका बल्कि उसे अंदर भी जाने की इजाजत नहीं दी.

वीडियो में लकड़ी अपने साथी के साथ प्रवेश करने ही वाली होती है कि उसे एक पगड़ीधारी सिख द्वारा रोक दिया जाता है और फिर वही लड़की और पगड़ीधारी सिख की बहसबाजी हो जाती है. वजह पूछे जाने पर सिख ने जवाब दिया- "इसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा है, इसलिए रोका।" वहीं

लड़की के साथी ने फिर पूछा- "क्या यह इंडिया नहीं है?", तो सिख ने जवाब दिया- "नहीं, यह पंजाब है."

इस घटना की वीडिओ के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं.

इस दौरान SGPC कमेटी के महासचिव ने कहा, "ये एक सिख तीर्थस्थल है. हर धार्मिक स्थल की अपनी मर्यादा होती है. हम सभी का स्वागत करते हैं. अगर कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो हम माफी मांगते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इस लड़की के चेहरे पर बना झंडा, राष्ट्रीय ध्वज नहीं था. इस झंडे में अशोक चक्र नहीं बना हुआ था. बल्कि ये झंडा एक राजनीतिक ध्वज था." वहीं, वायरल वीडियो में स्वर्ण मंदिर के कर्मचारी जिसने लड़की को प्रवेश करने से मना किया था वो ये बोलते हुए सुनाई दे रहा था कि "यह भारत नहीं है, यह पंजाब है."

