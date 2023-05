बिजली के मामले में हरियाणा की बराबरी नहीं कर सकता पंजाब: रणजीत सिंह चौटाला

Haryana Power Minister Ranjit Singh Chautala on Punjab electricity crisis news in Hindi: हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पंजाब में दफ्तरों का समय (Punjab new office timings) बदलने और बिजली की कमी (Punjab electricity crisis) को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पंजाब में इसलिए सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया है क्योंकि पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है.

उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को फ्री बिजली का लूभावना वादा किया था लेकिन अब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं. इसी वजह से पंजाब आज बिजली संकट से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा लोगों से बिजली के बदले बिल वसूलता है इसी वजह से हरियाणा में आज बिजली की कोई कमी नहीं है.

रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बिजली को लेकर एक बैलेंस बनाया हुआ है ताकि लोगों पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी न पढ़े और लोगों को पर्याप्त बिजली भी मिलती रहे. उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचती है और कहीं पर बिजली की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि हरियाणा बिजली के मामले में गुजरात के बाद आज दूसरे नंबर पर आता है और हरियाणा में हम 84 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है.

उन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे दो पहिया वाहनों की बात हो चार पहिया वाहनों की बात हो या दूसरे बड़े उद्योगों की बात हो, कोई भी उद्योग बिजली की पर्याप्त सप्लाई के बिना नहीं चल सकता है, लेकिन हरियाणा में सभी उद्योग सही तरीके से चल रहे हैं. इसका कारण यह है कि हरियाणा सरकार बेहतरीन तरीके से अपने पावर प्लांट को चला रही है और पर्याप्त बिजली का उत्पादन भी कर रही है.

यह भी पढ़ें: Lal Chand Kataruchak news: लाल चंद कटारुचक को लेकर पंजाब CM का सिरसा, मजीठिया और खैहरा पर तंज

उन्होंने आगे कहा कि आज पंजाब में कई-कई घंटे के कट लग रहे हैं जिसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार खुद है. उन्होंने यह भी कहा कि जब पंजाब सरकार ने राज्य में फ्री बिजली की घोषणा की थी, मैंने तब भी यह कहा था कि पंजाब में जल्द ही बिजली संकट आएगा और अब यह बात सबके सामने है.

हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दिल्ली की पार्टी है और पंजाब में हालात ऐसे बन गए थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी लेकिन अपनी गलत नीतियों के कारण पंजाब सरकार राज्य को संभाल नहीं पा रही.

यह भी पढ़ें: Goldy Brar News: गोल्डी बरार का नाम कनाडा के 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल

(For more Hindi news apart from Haryana Power Minister Ranjit Singh Chautala on Punjab electricity crisis, Punjab CM Bhagwant Mann and new office timings, stay tuned to Zee PHH)