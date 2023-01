ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਸ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

Health Tips by Health Minister: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ (New Health Minister) ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ (Brisk walk) ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ (Human body) ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਜਾਣੋ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

A brisk walk in the morning is the best gift you can give yourself. Health is true wealth. This small practice can save you from many health problems. Please make a daily 30 min brisk walk a part of your life. @AamAadmiParty health model believes prevention is better than cure. pic.twitter.com/Cn2r43Fibt

— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) January 15, 2023