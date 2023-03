IPL 2023, PBKS vs KKR Weather Forecast: मोहाली स्टेडियम में भिड़ेंगी पंजाब और कोलकाता की टीमें, जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

IPL 2023, PBKS vs KKR at Mohali PCA Stadium Weather Forecast Update on April 1: आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच मोहाली के पीसीए स्टेडियम (PCA Stadium Mohali) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच दोपहर 3 बजे टॉस होने के बाद यह मुकाबला दोपहर 3.30 बजे शुरू हो जाएगा.

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) उन टीमों में से एक है जो पहले सीजन से आईपीएल से जुड़ी है, लेकिन अभी तक ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है. वहीं लियाम लिविंगस्टोन भी इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाएंगे.

पंजाब किंग्स ने ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इस साल आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सैम कुर्रन को 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा है. जिस कारण उन पर सभी की नजरें और उम्मीदें टिकी हुई हैं.

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में नितीश राणा केकेआर का नेतृत्व करने वाले हैं. इस बार टीम ने आईपीएल 2023 की नीलामी में कुछ रोमांचक खिलाड़ियों का चयन किया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं. श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में केकेआर के अनुभवी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.

बता दें की मोहाली में बेमौस बारिश की वजह से पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता (PBKS vs KKR) का मैच बिगड़ने की उम्मीद की जा रही है. अगर मौसम की और देखें तो वीरवार रात से लगातार मोहाली में बारिश हो रही है और मौसम की रिपोर्ट देखें तो कल भी पूरा दिन बारिश होने के आसार हैं.

IPL 2023, PBKS vs KKR news: मोहाली स्टेडियम लगभग हॉउसफुल!

मिली जानकारी के मुताबिक इस मैच के लिए लगभग सभी टिकट बिक गई हैं. हालांकि सिर्फ एक गेट की कुछ टिकट बचीं हैं जिनका दाम कुछ 1500 रुपए बताया जा रहा है.

