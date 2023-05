Punjab News: शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर! इस जिले में दो दिनों तक नहीं मिलेगी शराब!

Punjab Jalandhar Dry Day News in Hindi: जालंधर में शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि अगले दो दिनों तक जालंधर में शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि जालंधर लोकसभा उपचुनाव 2023 (Jalandhar Bypoll Election 2023) के चलते शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसी कारण शहर के सभी ठेके बंद रहेंगे. बता दें कि बंद शराब की दुकानें 8 मई शाम 6 बजे से 10 मई शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी. इसके अलावा 13 मई को भी शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

इस दौरान शराब की दुकानों के अलावा होटल व रेस्टोरेंट में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं बिना लाइसेंस के शराब रखने पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है.

जालंधर लोकसभा उपचुनाव 2023 (Jalandhar Bypoll Election 2023) के लिए मतदान प्रक्रिया 10 मई को होने जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर आठ मई की शाम छह बजे से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में 8 मई को शाम 6 बजे से 10 मई तक ड्राई डे रहेगा तथा शराब की बिक्री नहीं होगी.

मतगणना के दिन 13 मई को शराब की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ड्राई डे के दौरान दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य जगहों पर शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा.

जालंधर लोकसभा उपचुनाव 2023 के आखिरी दिनों में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली-बसपा गठबंधन सभी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

