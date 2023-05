Sidhu Moosewala Parents News: सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के हाउस-अरेस्ट की खबर महज़ अफवाह!

Sidhu Moosewala Parents House Arrest Fake News in hindi today: पंजाब में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के हाउस अरेस्ट की खबरें मात्र अफवाह निकली हैं. बताया जा रहा है कि सिदधू मूसे्वाला के माता-पिता अपने घर पर ही हैं और उनका आज कहीं कोई कार्यक्रम नहीं था. ऐसे में जालंधर में जो कांग्रेसियों द्वारा मैसेज छोड़ा गया था वह गलत था.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के चाचा चमकौर सिंह ने बताया कि उन्हें भी ऐसी खबर सुनने में आई थी लेकिन इसमें यह सच नहीं है और उन्हें नजरबंद नहीं किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर कांग्रेस के प्रधान राजिंदर बेरी ने बोलै था कि बलकौर सिंह का आज जालंधर में कार्यक्रम था लेकिन वह आए नहीं. ऐसे में उन्होंने आशंका जताई थी कि शायद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें यह बात उड़ती हुई पता चला थी.

इतना ही नहीं सुबह से ऐसी अफवाहें थी कि सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता आज जालंधर आ रहे हैं. सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता लगातार अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हुए बलकौर सिंह और चरण कौर कई दिनों से जालंधर लोकसभा हलके में इंसाफ यात्रा निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को इस महीने 29 तारिख को एक साल पूरा हो जाएगा.

सिद्धू मूसेवाला की इंसाफ यात्रा दौरान मूसेवाला के फैंस जमा हो जाते हैं और ऐसा ही दो दिन पहले जालंधर शहर में देखने को मिला जहां रामामंडी फ्लाईओवर के नीचे भारी भीड़ जुट गई और पुलिस ने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा. जब भीड़ नहीं मानी तो बलपूर्वक भीड़ को तितर-बितर किया गया था.

