G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Justin Trudeau and Xi Jinping gets into 'argument' at G20 Summit 2022: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ 'ਚ ਹੋਏ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022