ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ 1200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ

Missing Indian student: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Indian Students Death In US) ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 1200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੌਂਸਲੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਅਰਾਫਾਤ ਹੈ।

@IndiainNewYork is in touch with the Mr. Mohammad Abdul Arfath’s family and authorities in the US.

We are working with local law enforcement agencies to find him at the earliest. @DrSJaishankar@MEAIndia @IndianEmbassyUS https://t.co/zbEzJSRFNN

— India in New York (@IndiainNewYork) March 20, 2024