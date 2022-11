ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

ਨਵਦੀਪ ਮਹੇਸਰੀ / ਮੋਗਾ (Moga News): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (24) ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੋਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਘੱਲਕਲਾ ਵਿਖੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਤੇ ਨਣਦ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਪ੍ਰੀਤ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੋਹਰੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹੋਰੇ" ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੋਹਰੇ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਣਦ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਆਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

