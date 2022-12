Omicron XBB ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬਾਰੇ ਉੱਡੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ

Omicron XBB Covid-19 variant symptoms and news: ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Omicron ਦਾ ਨਵਾਂ XBB ਵੈਰੀਐਂਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦੂਜੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ Omicron XBB Covid-19 variant ਦੇ symptoms ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ news ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (WHO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ Omicron XBB Covid-19 variant ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ।

#FakeNews

This message is circulating in some Whatsapp groups regarding XBB variant of #COVID19.

The message is #FAKE and #MISLEADING. pic.twitter.com/LAgnaZjCCi

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 22, 2022