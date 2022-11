PhD New Rule: ਪੀਐਚਡੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

PhD New Rule For Female Students: ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ (New Rules Of PhD) ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

New Rules Of PhD---ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

-ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਅਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਜਾਂ 7.5 CGPA ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।